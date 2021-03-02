لاستقطاب أعداد أكبر من المستخدمين..إنستغرام تطلق ميزة Live Rooms

المستقلة /- أطلقت شركة ”إنستغرام“ ميزة Live Rooms لرغبتها في استقطاب أعداد أكبر من المستخدمين لخدمة البث المباشر في وقت واحد، وتسمح هذه الميزة التي ستكون متاحة عالميا، لأربعة أشخاص بالدردشة المرئية في بث مباشر، بينما في السابق كانت لشخص واحد فقط.

وقالت الشركة إنها تأمل في أن تفتح Live Rooms المزيد من الفرص الإبداعية فيما يتعلق بالبث المباشر للسماح بأشياء، مثل: البرامج الحوارية المباشرة، والأسئلة والأجوبة الموسعة أو المقابلات، والجلسات الموسيقية، وتجارب التسوق المباشر، والمزيد.

وأوضحت كيف يمكن للميزة الجديدة أن تساعد المبدعين في كسب المزيد من المال، بالإضافة إلى القدرة على البث المباشر مع المزيد من الأشخاص، في حين قدمت العام الماضي مع بداية أزمة فيروس كورونا الشارات كطريقة للجماهير لدعم صناع المحتوى المفضلين لديهم خلال مقطع فيديو البث المباشر.

وبعد شرائها، تظهر الشارات بجوار اسم أحد المعجبين في جميع أنحاء فيديو البث المباشر؛ ما يساعد على تمييز تعليقاته وإلغاء قفل الميزات الخاصة الأخرى، مثل وضعه في قائمة حاملي الشارات لدى صناع المحتوى، وأصبحت الشارات متاحة على نطاق واسع في الخريف الماضي، بثلاث فئات سعرية هي: 0.99 دولار أو 1.99 دولار أو 4.99 دولار.

وباستخدام Live Rooms، يمكن للمعجبين شراء شارات لدعم المضيفين، بالإضافة إلى استخدام الميزات التفاعلية الأخرى، مثل التسوق وجمع التبرعات المباشر.

وأفادت الشركة بأنها تعمل الآن أيضا على تطوير أدوات أخرى، مثل: عناصر تحكم المشرف، وميزات الصوت، التي يتم طرحها في الأشهر المقبلة، ويمكن أن تساعد القدرة على إضافة المزيد من الضيوف إلى البث المباشر -أيضا- صناع المحتوى في زيادة قاعدة المتابعين، إذ يتم تنبيه جميع متابعي الضيوف بشأن Live Room.

ولن يتمكن أي شخص تم حظره بواسطة أي من المشاركين في Live Room من الوصول إلى البث المباشر، كما لن يتمكن الضيوف الذين سبق أن تم إبطال وصولهم المباشر بسبب انتهاك إرشادات مجتمع إنستغرام من الانضمام إلى أي غرفة مباشرة، ويمكن للمضيفين أثناء البث المباشر الإبلاغ عن التعليقات وحظرها واستخدام عوامل تصفية التعليقات للحفاظ على تجربة أكثر أمانا لجميع المشاهدين.