لإنتاج 300 مليون جرعة..سينوفاك الصينية تستثمر نصف مليار دولار لتطوير لقاح كورونا

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المستقلة/- قالت شركة سينوفاك بايوتيك الصينية إنها حصلت على نحو 500 مليون دولار لتمويل الأبحاث وعمليات الإنتاج الخاصة بلقاح مضاد لفيروس كورونا..

ومن المتوقَّع أن تصدر الشركة الصينية بيانات عن اختبار المرحلة النهائية، ستوضِّح مدى فعالية اللقاح في غضون أيام

وقالت شركة” سينوفاك “ إنها تهدف إلى تصنيع 300 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا سنوياً، وتقترب من الانتهاء من إنشاء مصنع ثانٍ سيضاعف طاقتها الإنتاجية.

وستحتاج الشركة بالإضافة إلى توفير اللقاح في الصين، إلى شحن اللقاح، إمَّا بكميات كبيرة غير معبأة، أو في قوارير صغيرة إلى دولٍ، مثل إندونيسيا وتركيا والبرازيل.

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