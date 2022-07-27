لأول مرة.. علماء ينجحون في إعادة الشباب لمن هم في الشيخوخة

لأول مرة.. علماء ينجحون في إعادة الشباب لمن هم في الشيخوخة

المستقلة / نجح فريق من العلماء في عكس شيخوخة الفئران عن طريق إعادة ضبط خلاياها، وبعد النجاح الكبير الذي حققه العلماء من المفترض أن يتوجه العلماء لتطبيقه على البشر.

يُرجح أن يكون للبحث الرائد الذي قاده عالم الأحياء في جامعة هارفارد ، الدكتور ديفيد سينكلير ، تأثير كبير على السباق لعكس مسار الشيخوخة لدى البشر.

حقق الفريق نتائج مذهلة باستخدام البروتينات التي يمكنها تحويل خلية بالغة إلى خلية جذعية ، وإعادة عقارب الساعة بشكل فعال إلى الوراء وإعادة الخلايا المسنة إلى ذواتها الأصغر سنًا.

وصف الدكتور سنكلير تجديد الخلايا بأنه “إعادة ضبط دائمة” ويعتقد أنه يمكن تطبيق نفس المبدأ العلمي على الخلايا البشرية، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وقال لشبكة CNN: “بقدر ما يمكننا أن نقول ، ونعتقد أنها قد تكون عملية عالمية يمكن تطبيقها في جميع أنحاء الجسم لإعادة ضبط عصرنا”.

نجح الدكتور سينكلير وفريقه سابقًا في إصلاح شبكية العين التالفة في الفئران عن طريق زرع بلازما الدم من الفئران الأصغر سنًا، والآن ، يزعمون أنهم نجحوا في عكس عمر الثدييات بنسبة مذهلة بلغت 54٪.

ويعتقد الدكتور سينكلير بأن عكس الشيخوخة هو أيضًا المفتاح لعلاج عدد من الأمراض الفتاكة وهو واثق من أن هذه التقنيات العلمية الجديدة يمكن أن تمكن البشر من العيش حياة أطول وأكثر صحة.

وقال: “لدينا التكنولوجيا اليوم لنكون قادرين على الوصول إلى المئات دون القلق بشأن الإصابة بالسرطان في السبعينيات من العمر ، وأمراض القلب في الثمانينيات من العمر ومرض الزهايمر في التسعينيات من العمر”.

هناك عدد قليل من الباحثين الذين نجحوا في عكس مسار الشيخوخة لدى الفئران والجرذان. أحد أولئك الذين قادوا العمل هو عالم الطب الحيوي الياباني الدكتور شينيا ياماناكا ، الذي نجح في إعادة برمجة خلايا جلد الإنسان البالغ إلى خلايا جذعية عن طريق إعادة ضبطها بشكل فعال على علاماتها اللاجينية إلى أنماطها الأصلية.