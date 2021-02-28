كيف نعى نجوم الفن يوسف شعبان؟

المستقلة /- منى شعلان/ نعى عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير النجم الكبير يوسف شعبان ، الذي توفي اليوم الأحد عن عمر 90 عاما متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه نشر الفنان عمرو سعد صورة للراحل يوسف شعبان من آخر مشهد صوره خلال أحداث مسلسل “عش الدبابير” الذي من المقرر أن يعرض خلال موسم دراما رمضان المقبل، وعلق عمرو سعد على الصورة الذى نشرها عبر إنستغرام قائلاً: “ماكنتش أتخيل إن يكون المشهد الأخير، وداعا الأب والأستاذ الكبير يوسف شعبان”.

ونعت النجمة نادية الجندي، النجم القدير الراحل، عبر إنستغرام: “توفي منذ قليل الفنان الكبير يوسف شعبان.. واحد من أهم رموز الفن العربي خالص التعازي لأسرته وأبنائه ولكل محبيه ربنا يرحمه يارب.. البقاء لله”.

بينما كتبت الفنانة ليلى علوي، من خلال منشور لها عبر إنستغرام: “وداعا الفنان القدير يوسف شعبان، ذو البصمة القوية بالسينما والدراما والمسرح.. فقدنا فنان عظيم إنا لله وإنا إليه راجعون”.

من جانبة، كتب الفنان نبيل الحلفاوى عبر تويتر ناعيًا: “البقاء لله.. والحمد لله الذي لطف به ولم يطل عذابه، رحلة ممتدة من شبرا إلى كل أنحاء الوطن العربي، ظل خلالها يمتعنا بأعماله.. رحل يوسف شعبان ومعنا سيبقى سلامة فراويلة وحافظ رضوان ووهبي السوالمي ومحسن ممتاز وغيرهم أحياء من جيل إلى جيل،رحمه الله وخالص الدعاء والعزاء لأسرته ومحبيه”.

البقاء لله..والحمد لله الذي لطف به ولم يطل عذابه.

رحلة ممتدة من شبرا إلى كل أنحاء الوطن العربي. ظل خلالها يمتعنا بأعماله.

رحل يوسف شعبان ومعنا سيبقى سلامة فراويلة وحافظ رضوان ووهبي السوالمي ومحسن ممتاز وغيرهم أحياء من جيل إلى جيل.

رحمه الله وخالص الدعاء والعزاء لأسرته ومحبيه. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) February 28, 2021

بينما كتبت الفنانة لطيفة، عبر إنستغرام قائلة: “الله يرحمك يا فنان يا عظيم يا إنسان يا محترم.. بصمتك قوية في الفن كل الأجيال هتتعلم منك ومن احترامك للفن ولجمهورك.. ألف رحمة ونور على روحك”.

ونعى المخرج عمرو عرفة، الفنان يوسف شعبان ، من خلال تغريدة له قائلاً: “بيقولك معدن البشر بيبان في السفر.. وأنا سافرت معاه أبعد بلاد الله.. كوبا.. عرفت النُبل وأخلاق ولاد البلد.. كنا بنصور فيلم وللأسف لم يكتمل وتركته وترك العمل من أجلي.. وداعاً لرجل ندُر في هذا الزمان.. نسألكم الفاتحة”.

بيقولك معدن البشر بيبان في السفر .. و انا سافرت معاه ابعد بلاد الله .. كوبا .. عرفت النُبل و اخلاق ولاد البلد .. كنا بنصور فيلم و للاسف لم يكتمل و تركته و ترك العمل من اجلي .. وداعاً لرجل ندُر في هذا الزمان .. نسالكم الفاتحه 🙏#يوسف_شعبان pic.twitter.com/5XdJbQU41L — Amr arafa (@AArafa) February 28, 2021

وتوفي الفنان القدير يوسف شعبان، اليوم الأحد، عن عمر 90 عاما متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب بالفيروس الأسبوع الماضى، ودخل على إثرها أحد مستشفيات، و تدهورت حالته الصحية،حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ومن المقرر أن يشيع جثمان يوسف شعبان غدًا ، لمثواه الأخير بمدافن الأسرة ، بعد صلاة الظهر.