كيف تزيد قدرتك على المشي يوميا لفقدان الوزن؟
بطرق سهلة.. أنقص وزنك وحافظ على صحة قلبك
المستقلة/- ساره سرحان / إذا قررت أنك تريد تحسين لياقتك، فإن المشي يعد اختيارًا جيدًا. إنه مجاني وبسيط وقابل للتكيف مع جدولك الزمني. إذا كنت غير معتاد على ممارسة الرياضة، فقد تجد أنه لا يمكنك المشي لمسافات طويلة في البداية دون الشعور بالألم أو التعب.
عليك فقط الاستمرار! إذا حاولت المشي قليلا كل يوم، فستجد أن قدرتك على التحمل تتحسن تدريجيا. إذا لم يكن لديك الصبر لذلك، فهناك بعض الحيل الأخرى التي يمكنك تجربتها لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك بشكل أسرع.
الطريقة الأولى: تحسين لياقة القلب والأوعية الدموية
- امشِ لمدة 30 دقيقة على الأقل من 3 إلى 5 أيام في الأسبوع. يحسن المشي المنتظم لياقة القلب والأوعية الدموية تدريجيًا، لكن لا تيأس إذا لم تتمكن من المشي لفترة طويلة في البداية. مع مرور الوقت ، سوف يعتاد جسمك على مستوى معين من النشاط، وهذا يجعل من السهل عليك المشي لفترة أطول.
- امش لمدة أطول يومًا واحدًا على الأقل في الأسبوع. خطط للمشي لفترة أطول لجلسة واحدة على الأقل حتى تتمكن من زيادة قدرتك على التحمل تدريجيًا. عندما تبدأ لأول مرة ، من المحتمل أن تكون المسافة قصيرة نسبيًا. وكلما تقدمت ستزداد المسافة.
- امش بخطى سريعة حوالي 3 أميال (4.8 كم) في الساعة. هذه الوتيرة أسرع من التنزُّه، لكنها أقل من الجري. ويمكن أن يساعدك الاستماع إلى الموسيقى أثناء المشي على التحمل لفترة أطول.
- غيِّر التضاريس والارتفاع لتغيير مستوى المقاومة. المشي على العشب أو الرمل أصعب من المشي على درب ممهد. يساعد تضمين الكثير من التلال على مسارك في بناء قدرتك على التحمل أيضًا. عند المشي صعودًا انحنِ للأمام قليلًا لتخفيف الوزن عن عضلات ساقيك. أبطئ سرعتك وأنت تتجه إلى منحدر واتخذ خطوات أقصر لتجنب زيادة الضغط على ركبتيك.
- حمل وزن خلال المشي. إذا كان لديك فقط فترة قصيرة من الوقت للمشي، أضف وزنا للعمل على قدرتك على التحمل. تتبع مقدار الوزن الذي تحمله حتى تتمكن من زيادته بشكل تدريجي. وبعد أن تمشي بوزن زائد لبضعة أسابيع، جرب المشي بدون الوزن وانظر إلى أي مدى يمكنك المضي قدمًا.
الطريقة الثانية: أدخل المشي في حياتك اليومية
- ابحث عن طرق لتضمين المشي في روتينك المعتاد. فكر في ما تفعله على مدار اليوم واكتشف كيف يمكنك إدخال المزيد من المشي. ستتمكن تدريجيا من التحمل عن طريق جعل جسمك معتادًا على الحركة باستمرار بدلاً من أن يكون مستقرًا.
- تنزيل تطبيق تتبع الخطوات أو تطبيق اللياقة العامة. يتيح لك تطبيق اللياقة البدنية مثل MyFitnessPal أو Map My Fitness، تحديد أهداف لنفسك للبقاء نشطًا وزيادة القدرة على التحمل مع مرور الوقت. تحتوي بعض أدوات التتبع أيضًا على ميزات تتيح لك التنافس مع الآخرين الذين لديهم نفس التطبيق، والتي يمكن أن توفر لك دافعًا إضافيًا.
- قم بممارسة 10 دقائق على الأقل من النشاط البدني في كل مرة. إذا كنت تحاول تحسين قدرتك على التحمل، فلن يكون لفترات قصيرة من النشاط نفس الفوائد. حتى إذا كنت تتجول في منزلك أو تمارس رياضة الجري في مكانك، فاستمر في نشاطك لمدة 10 دقائق على الأقل.
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