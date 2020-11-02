كيف تزيد قدرتك على المشي يوميا لفقدان الوزن؟

إذا قررت أنك تريد تحسين لياقتك، فإن المشي يعد اختيارًا جيدًا. إنه مجاني وبسيط وقابل للتكيف مع جدولك الزمني. إذا كنت غير معتاد على ممارسة الرياضة، فقد تجد أنه لا يمكنك المشي لمسافات طويلة في البداية دون الشعور بالألم أو التعب.

عليك فقط الاستمرار! إذا حاولت المشي قليلا كل يوم، فستجد أن قدرتك على التحمل تتحسن تدريجيا. إذا لم يكن لديك الصبر لذلك، فهناك بعض الحيل الأخرى التي يمكنك تجربتها لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك بشكل أسرع.

امشِ لمدة 30 دقيقة على الأقل من 3 إلى 5 أيام في الأسبوع. يحسن المشي المنتظم لياقة القلب والأوعية الدموية تدريجيًا، لكن لا تيأس إذا لم تتمكن من المشي لفترة طويلة في البداية. مع مرور الوقت ، سوف يعتاد جسمك على مستوى معين من النشاط، وهذا يجعل من السهل عليك المشي لفترة أطول.

امش لمدة أطول يومًا واحدًا على الأقل في الأسبوع. خطط للمشي لفترة أطول لجلسة واحدة على الأقل حتى تتمكن من زيادة قدرتك على التحمل تدريجيًا. عندما تبدأ لأول مرة ، من المحتمل أن تكون المسافة قصيرة نسبيًا. وكلما تقدمت ستزداد المسافة.

امش بخطى سريعة حوالي 3 أميال (4.8 كم) في الساعة. هذه الوتيرة أسرع من التنزُّه، لكنها أقل من الجري. ويمكن أن يساعدك الاستماع إلى الموسيقى أثناء المشي على التحمل لفترة أطول.

غيِّر التضاريس والارتفاع لتغيير مستوى المقاومة. المشي على العشب أو الرمل أصعب من المشي على درب ممهد. يساعد تضمين الكثير من التلال على مسارك في بناء قدرتك على التحمل أيضًا. عند المشي صعودًا انحنِ للأمام قليلًا لتخفيف الوزن عن عضلات ساقيك. أبطئ سرعتك وأنت تتجه إلى منحدر واتخذ خطوات أقصر لتجنب زيادة الضغط على ركبتيك.