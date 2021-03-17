كيف تأثرت أسعار النفط والذهب بثبات أسعار الفائدة الأمريكية؟

المستقلة/-تشهد حركة السلع والعملات حركة عنيفة من التذبذب مع قرار الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم الأربعاء بالإبقاء على مستويات أسعار الفائدة عند مستويات قريبة من الصفر وعدم وجود أي تعديل في الوقت الراهن في السياسة التي يعتمدها منذ بداية جائحة كورونا، سواء برنامج شراء الأصول أو تحريك أسعار الفائدة.

 

وتسبب موقف الاحتياطي الحالي في هبوط سريع للدولار أمام العملات الرئيسية ليهبط مؤشره بنسبة 0.33% إلى مستوى 91.6 نقطة مقابل 92 نقطة تقريباً قبل بيان المركزي الأمريكي.

وانعكست تراجعات الدولار على السلع بصورة سريعة حيث ارتفع سعر الذهب بنحو 10 دولارات إلى مستوى تجاوز 1740 دولارا للأونصة، وكذلك ارتفعت أسعار الفضة بنسبة تجاوزت 1% إلى مستوى 26.3 دولار.

 

ومع العلاقة العكسية بين أسعار الدولار والسلع، ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 0.25 دولار لتقلص من تراجعاتها التي شهدتها خلال تعاملات اليوم ليصل خام برنت عقود مايو لمستوى فوق 68 دولارا للبرميل، وخام غرب تكساس لمستوى تجاوز 64.5 دولار للبرميل.

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