كونتي يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الأربعاء، عن فريق أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي السابق، الجديد الذي يقوده بداية من الموسم القادم.

وقام نادي إنتر ميلان الإيطالي، الأربعاء الماضي، بنشر بيانا رسميا، أعلن فيه رحيله أنطونيو كونتي، مدرب الفريق بعد أيام قليلة من التتويج بالدوري الممتاز “الكالتشيو”.

وكونتي، نجح في إعادة إنتر إلى منصات التتويج مرة أخرى، حيث حصد هذا الموسم، لقب الدوري الإيطالي.

وأوضحت تقارير ذكرتها صحيفة “دايلي ميل” الإنجليزية، اليوم، أن أنطونيو كونتي، يقترب من تدريب توتنهام الإنجليزي الموسم الجديد.
الصحيفة، شددت على أن إدارة توتنهام في مفاوضات ومحادثات متقدمة مع مدرب ميلان الإيطالي السابق.

والجدير بالذكر أنه مع نهاية شهر مارس الماضي، أعلن توتنهام الإنجليزي، إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه، بسبب التراجع الكبير في النتائج، ويتولي راين ماسون، قيادة الفريق كفترة مؤقتة.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “La Stampa” الإيطالية، أن فريق توتنهام قام بعرض راتب 17 مليون يورو في العام على أنطونيو كونتي لتدريب الفريق.

وأكدت على أن مدرب إنتر ميلان مهتم بالانتقال لهم والرحيل عن العملاق الإيطالي بسبب عدم تحقيقه مطالبه من الصفقات.

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