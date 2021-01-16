كومان يوضح موقف ميسي من المشاركة أمام بلباو

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(المستقلة) رفض رونالد كومان، مدرب برشلونة، تأكيد أو نفي جاهزية نجمه ليونيل ميسي في مباراة نهائي السوبر الإسباني أمام أتلتيك بلباو، غدا الأحد.

وغاب ميسي عن مباراة ريال سوسييداد، الأربعاء الماضي، في نصف نهائي كأس السوبر، بسبب معاناته من مشكلة عضلية، وتحوم الشكوك حول جاهزيته لمواجهة بلباو.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: “الفريق بحالة جيدة و سعيد بخوض هذا النهائي، نأمل أن يتواجد ميسي غدا، ميسي سوف يتدرب معنا ومن ثم سنرى، الكلمة الأخيرة ستكون للاعب لأنه يعرف جسده أكثر من أي شخص”.

وأتم: “نتمنى أن يتواجد معنا بالطبع، نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم، بالتأكيد إن لم يتواجد سوف نفتقده، كل لاعب يجب أن يكون جاهزا بنسبة 100% من أجل المشاركة، لأننا لا نتحدث عن آخر مباراة في الموسم، ما زال الموسم طويلا”.

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