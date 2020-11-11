كورونا يهدد ودية العراق والأردن

(المستقلة) باتت المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي العراق والأردن مهددة بالإلغاء أو التأجيل، بسبب الإصابات بفيروس كورونا “كوفيد 19”.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب العراق مع نظيره الأردني، غدا الخميس، في مباراة ودية على هامش معسكر “أسود الرافدين” في الإمارات، ضمن استعداداته لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وبعد ظهور إصابات جديدة بين اللاعبين، سيكون القرار النهائي بخصوص إقامة المباراة متوقفا على ما يأتي في التقارير الطبية التي ستخرج صباح الغد.

ويغيب عن معسكر العراق في الإمارات كل من علاء عبد الزهرة وحسين علي ومدرب اللياقة البدنية بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.