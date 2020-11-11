كورونا يهدد ودية العراق والأردن

Iraq's players celebrate their opening goal during the 24th Arabian Gulf Cup Group A football match between United Arab Emirates and Iraq at the Khalifa International Stadium in the Qatari capital Doha on November 29, 2019. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

(المستقلة) باتت المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي العراق والأردن مهددة بالإلغاء أو التأجيل، بسبب الإصابات بفيروس كورونا “كوفيد 19”.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب العراق مع نظيره الأردني، غدا الخميس، في مباراة ودية على هامش معسكر “أسود الرافدين” في الإمارات، ضمن استعداداته لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وبعد ظهور إصابات جديدة بين اللاعبين، سيكون القرار النهائي بخصوص إقامة المباراة متوقفا على ما يأتي في التقارير الطبية التي ستخرج صباح الغد.

ويغيب عن معسكر العراق في الإمارات كل من علاء عبد الزهرة وحسين علي ومدرب اللياقة البدنية بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

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