كورونا يضرب أسطورة الكرة الإيطالية

(المستقلة) – تعرض فرانشيسكو توتي، أسطورة روما ومنتخب إيطاليا للإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، أن توتي ظهرت عليه بعض أعراض فيروس كورونا، مثل الحمى والشعور بالضعف، ولهذا قرر إجراء مسحة لمعرفة نتيجة الاختبار.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتيجة الاختبارات التي أجراها توتي جاءت إيجابية، وأن النجم السابق صاحب الـ44 عاما يخضع حاليا للعزل في منزله بمدينة تورينو.

يذكر أن والد توتي توفي قبل 3 أسابيع تقريبا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.