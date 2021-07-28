كورونا يباغت ريال مدريد مجددا

المستقلة/- أصدر ريال مدريد بيانا رسميا للإعلان عن إصابة لاعبه الجديد، النمساوي دافيد ألابا، بفيروس كورونا.

وقال الميرينجي عبر موقعه الإلكتروني: “يُعلن نادي ريال مدريد أن نتيجة فحص لاعبنا، دافيد ألابا، فيما يخص فيروس كورونا، إيجابية”.

وكان ألابا هو الصفقة الوحيدة التي أبرمها النادي الملكي هذا الصيف، حتى الآن، حيث انضم بشكل حر قادما من بايرن ميونخ الألماني.

ومن المقرر أن يخضع ألابا للحجر الصحي في منزله، وقد لا يلحق بالمباراة الودية المقررة ضد ميلان في النمسا، يوم 8 أغسطس/آب المقبل.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مصر.. وزير الداخلية يقرر إبعاد شخص من جنسية عربية خارج البلاد

رياضية

ميسي يصل إلى برشلونة

رياضية

برشلونة يتخذ إجراءات صارمة ضد لاعبه

رياضية

ريال مدريد يرفض بوجبا لهذا السبب

رياضية

تحديد موعد كأس السوبر وانطلاق الموسم الجديد من الدوري العراقي

اخر الاخبار

مصر.. النقض تؤيد المؤبد والمشدد في التخابر مع “حماس” على بديع والشاطر وآخرين

رياضية

المنتخب السعودي يودع أولمبياد طوكيو بهزيمة ثالثة

رياضية

المنتخب السعودي يودع أولمبياد طوكيو بهزيمة ثالثة

اخر الاخبار

القضاء التونسي يعلن فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب بينها حزب النهضة 

اخر الاخبار

مصر ترفع حالة الإستنفار بعد تحذير إثيوبيا من فيضان محتمل لنهر النيل

اخر الاخبار

وزير الري الإثيوبي توقع فيضانات محتملة بدول المصب بسبب الأمطار الغزيرة

اخر الاخبار

تحالف المنبر العراقي بزعامة اياد علاوي ينضم لقافلة المقاطعين للإنتخابات البرلمانية

اخبار العراق

المنافذ الحدودية تضبط 4 عجلات وإحباط محاولة غش وتلاعب وهدر بالمال

اخبار العراق

التربية : موظف الاقتراع سيحصل على كتاب شكر ومكافأة مالية 150 الف دينار

اخبار العراق

خام البصرة الخفيف يسجل أعلى سعر قياسا لخامات منظمة اوبك

اخر الاخبار

تعليق مثير من رئيس وزراء قطر السابق على “أنظمة التجسس”

اخر الاخبار

سوريا: الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له سفارة كوبا انتهاك فاضح لكل الاتفاقيات الدولية