كورونا يباغت ريال مدريد مجددا

المستقلة/- أصدر ريال مدريد بيانا رسميا للإعلان عن إصابة لاعبه الجديد، النمساوي دافيد ألابا، بفيروس كورونا.

وقال الميرينجي عبر موقعه الإلكتروني: “يُعلن نادي ريال مدريد أن نتيجة فحص لاعبنا، دافيد ألابا، فيما يخص فيروس كورونا، إيجابية”.

وكان ألابا هو الصفقة الوحيدة التي أبرمها النادي الملكي هذا الصيف، حتى الآن، حيث انضم بشكل حر قادما من بايرن ميونخ الألماني.

ومن المقرر أن يخضع ألابا للحجر الصحي في منزله، وقد لا يلحق بالمباراة الودية المقررة ضد ميلان في النمسا، يوم 8 أغسطس/آب المقبل.