كورونا: ثلاثة أنواع مختلفة بأعراض مختلفة

المستقلة / اكتشف الباحثون أنه يبدو أن هناك ثلاثة أنواع مختلفة من كورونا على المدى الطويل، ولكل منها أعراضه الخاصة.

ووفقا للخبراء في كينغز كوليدج لندن، يعاني المصابون بإحدى الأنواع من عراض عصبية بما في ذلك التعب وضباب الدماغ والصداع، والتي غالبًا ما تؤثر على أولئك الذين أصيبوا بالفيروس عندما كانت متغيرات ألفا ودلتا أكثر انتشارًا.

وتعاني المجموعة الثانية من مشاكل في الجهاز التنفسي ، بما في ذلك ألم في الصدر وضيق شديد في التنفس ، مما قد يشير إلى تلف الرئة. وكانت هذه الأعراض شائعة بين المصابين خلال الموجة الأولى من الجائحة.

وتتصارع المجموعة الأخيرة مع مجموعة متنوعة من الأعراض بما في ذلك خفقان القلب وآلام العضلات وآلامها وتغيرات في الجلد والشعر.

وأضاف الباحثون أن المجموعات الثلاث من الأعراض شوهدت في جميع المتغيرات.

تقرير احصائي

أفاد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني (ONS) في يونيو الماضي بأن مليوني شخص في المملكة المتحدة يعانون من كورونا لفترة طويلة ، بناءً على تقارير ذاتية من عينة تمثيلية.

ومن بين هؤلاء المليونين، قال 1.4 مليون إنهم أصيبوا أولاً بفيروس كورونا، أو اشتبهوا في إصابتهم بالمرض، قبل 12 أسبوعًا على الأقل، بينما أصيب 826 ألفًا به لأول مرة قبل عام على الأقل.

وقال 376 ألف شخص آخر إنهم أصيبوا بكورونا COVID-19 قبل عامين على الأقل.

وقالت الدكتورة كلير ستيفز، كاتبة التقرير، الباحثة الرئيسية السريرية من كينغز كوليدج لندن: “تظهر هذه البيانات بوضوح أن متلازمة ما بعد COVID ليست مجرد حالة واحدة، ولكن يبدو أنها مصحوبة بعدة أنواع فرعية. قد يساعد فهم الأسباب الجذرية لهذه الأنواع الفرعية في إيجاد استراتيجيات العلاج”.

من جهتها، قالت الدكتورة ليان كاناس، وهي مؤلفة أخرى للدراسة: “يمكن أن تساعد هذه الأفكار في تطوير التشخيص والعلاج الشخصي لهؤلاء الأفراد”.

الأعلى بين النساء

وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فإن معدلات COVID الطويلة هي الأعلى بين النساء، وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و69 عامًا، والأشخاص الذين يعيشون في مناطق أكثر حرمانًا ، والذين يعملون في الرعاية الاجتماعية، والتعليم أو الرعاية الصحية ، وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية أو إعاقات أخرى.

والتعب هو أكثر الأعراض شيوعًا – يعاني منه 55 في المئة من المصابين بفيروس كوفيد طويل الأمد – يليه 32٪ يعانون من ضيق في التنفس، و 23 في المئة يعانون من السعال ، و 23 في المئة يعانون من آلام في العضلات.

وكانت دراسة حديثة أجرتها جامعة برمنغهام قات إن الأعراض تشمل أيضًا فقدان الذاكرة وسلس الأمعاء وضعف الانتصاب والهلوسة.