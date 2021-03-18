كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المستقلة/- انتهى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، باكتمال عقد المتأهلين إلى ربع النهائي.

وتأهل إلى ربع النهائي كل من باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي وريال مدريد وليفربول وبورتو وبايرن ميونخ وتشيلسي.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام فعاليات قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة 19 مارس/آذار 2021، وستبدأ مجرياتها في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة وعمّان، الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.

وستُقام قرعة دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون سويسرا، وستقام معها قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي أيضا، بعد اكتمال عقد المتأهلين مساء اليوم الخميس.

وستُنقل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على الهواء مباشرة بموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كما ستقوم شبكة بي إن سبورتس ببثها مع استوديو تحليلي.

وفي هذا الدور، لا توجد أي قواعد لتجنب الفرق من نفس البلد، كما أن الفريق الذي يُسحب أولا، هو من سيستضيف مباراة الذهاب على أرضه.