كلوب يرد على مزاعم عدم تقدير محمد صلاح

المستقلة/- تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن ما يثار حول عدم حصول الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز على الإشادة الكافية، داخل الفريق.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة إيفرتون، وجه أحد الصحفيين سؤالا ليورجن كلوب، بشأن عدم حصول صلاح على الاحترام الكافي ليرد: “ليس عليك أن تسألني لماذا لا يحظى محمد صلاح بالإشادة الكافية، إذا لا يحصل على الإشادة التي يستحقها فلا أعرف السبب”.

وتابع: “سيكون من الغريب حقًا ألا يحصل محمد صلاح على الثناء، إنه يحصل على الفضل هنا داخليًا في ليفربول ونقدره جيدا”.

وأردف كلوب: “لقد لعب صلاح مباراة رائعة ضد لايبزيج في دوري الأبطال، ليس فقط لأنه سجل. لكن في جميع النواحي الأخرى”.

واستكمل : “في الواقع كانت اللقطة المفضلة بالنسبة لي خلال مباراة لايبزيج، خاصةً أن الفريق الخاسر يودع المسابقة، حين قام صلاح بقطع كرة برأسه أمام أنجيلينو في اللحظات الأخيرة قبل أن يسدد الكرة”.