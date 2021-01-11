كلاسيكو إنجلترا يشعل دور الـ32 من كأس الاتحاد

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(المستقلة) أقيمت مساء اليوم الإثنين قرعة الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي (دور الـ32).

وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين الغريمين مانشستر يونايتد وليفربول، في مباراة كلاسيكو إنجلترا، التي تعرف أيضا باسم “ديربي الشمال الغربي”.

وتقام مباراة الكلاسيكو بين يونايتد وليفربول أحد يومي 23 و24 يناير/كانون الثاني الحالي.

وجاءت باقي المواجهات كالتالي:

تشيلتنهام – مانشستر سيتي

بورنموث – كراولي

سوانزي – نوتنجهام فورست

الفائز من ساوثهامبتون وشروسبيري – أرسنال

بارنسلي – نورويتش

تشورلي – ولفرهامبتون

ميلوول – بريستول سيتي

برايتون – بلاكبول

ويكومب – توتنهام

فولهام – بيرنلي

شيفيلد يونايتد – بلايموث

تشيلسي – لوتون

الفائز من ستوكبورت ووستهام – دونكاستر

بنتفورد – ليستر سيتي

إيفرتون – شيفلد وينزداي

 

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