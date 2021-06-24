كشف مفاجأة جديدة بخصوص تجديد عقد ميسي

المستقلة/- فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية بخصوص تجديد عقد ميسي مع برشلونة خلال الفترة المقبلة، والذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن ميسي وبرشلونة توصلا لاتفاق نهائي بشأن التجديد، مع إمكانية الإعلان عن الأمر الخميس، بالتزامن مع عيد ميلاده الـ34.

صحيفة “ماركا” الإسبانية كشفت في تقرير لها أن ميسي لم يتخذ بعد قراره بشأن التجديد للبارسا من عدمه.

وكشف مصدر مقرب من ميسي للصحيفة المدريدية أن برشلونة لم يقدم عرضاً رسمياً لميسي من أجل التجديد، وإنما يفاوضه بشكل ودي حتى الآن، ولم يحدث سوى تقدم طفيف.

العرض المقدم لميسي من البارسا يتضمن التجديد لمدة عامين، براتب 50 مليون يورو، أي نصف ما يتقاضاه حاليا.

ويغري برشلونة لاعبه الأرجنتيني بالعمل كسفير للنادي الكتالوني لمدة 10 سنوات، مقابل 10 ملايين يورو، حتى حال رحيله عن الفريق بعد ذلك.

يذكر أن ميسي كان قريبا من الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي، غير أن الإدارة السابقة رفضت الأمر، قبل أن تعمل الحالية على تجديد العقد لفترة إضافية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

جوجل يحتفي بذكرى ميلاد الفنان الجزائري محمد راسم

رياضية

كشف مفاجأة جديدة بخصوص تجديد عقد ميسي

رياضية

ريال مدريد يستعيد لاعبه المعار

رياضية

رونالدو يحقق إنجازات تاريخية في مباراة فرنسا

رياضية

منتخب لبنان يتأهل إلى كأس العرب

رياضية

إلزام قطر بتحسين أوضاع العمال في كأس العالم 2022

رياضية

تعرف على مواجهات دور الـ16 لبطولة يورو 2020

رياضية

تعرف على مواجهات دور الـ16 لبطولة يورو 2020

رياضية

تعرف على المتأهلين لثمن نهائي يورو 2020

رياضية

منتخب ألمانيا يفلت من فخ المجر في يورو 2020

رياضية

التعادل يحسم قمة فرنسا والبرتغال في يورو 2020

اخر الاخبار

شاهد.. نور ستارز تحتفل بعيد ميلادها وتطلق أغنية جديدة باللهجة المصرية

اخر الاخبار

شاهد.. مذيع يقطع نشرة الأخبار ليعلن أنه لم يتلقى راتبه من القناة

اخر الاخبار

دعوة رسمية لكاظم الساهر للغناء في العراق بعد غياب ربع قرن

ثقافة وفنون

شاهد.. “حقائق صادمة” كيف تنبأت الأميرة ديانا بوفاتها؟

اخر الاخبار

فيديو.. والد زوج شهد الكويتية يتهم نجله بسرقة أمواله

رياضية

إسبانيا تنتفض وتتأهل لثمن لنهائي يورو 2020