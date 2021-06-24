كشف مفاجأة جديدة بخصوص تجديد عقد ميسي

المستقلة/- فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية بخصوص تجديد عقد ميسي مع برشلونة خلال الفترة المقبلة، والذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن ميسي وبرشلونة توصلا لاتفاق نهائي بشأن التجديد، مع إمكانية الإعلان عن الأمر الخميس، بالتزامن مع عيد ميلاده الـ34.

صحيفة “ماركا” الإسبانية كشفت في تقرير لها أن ميسي لم يتخذ بعد قراره بشأن التجديد للبارسا من عدمه.

وكشف مصدر مقرب من ميسي للصحيفة المدريدية أن برشلونة لم يقدم عرضاً رسمياً لميسي من أجل التجديد، وإنما يفاوضه بشكل ودي حتى الآن، ولم يحدث سوى تقدم طفيف.

العرض المقدم لميسي من البارسا يتضمن التجديد لمدة عامين، براتب 50 مليون يورو، أي نصف ما يتقاضاه حاليا.

ويغري برشلونة لاعبه الأرجنتيني بالعمل كسفير للنادي الكتالوني لمدة 10 سنوات، مقابل 10 ملايين يورو، حتى حال رحيله عن الفريق بعد ذلك.

يذكر أن ميسي كان قريبا من الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي، غير أن الإدارة السابقة رفضت الأمر، قبل أن تعمل الحالية على تجديد العقد لفترة إضافية.