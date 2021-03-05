كروس يكشف سبب اتهامه بالنازية

المستقلة/- كشف الألماني توني كروس، نجم وسط ريال مدريد، عن سبب تلقيبه بـ”النازي” من قبل كثيرين، بعد أن اختلف مع الطريقة التي أعلن بها مسعود أوزيل، نجم آرسنال السابق وفناربخشة الحالي، اعتزاله دوليا.

وكان أوزيل قد أعلن أن “العنصرية وعدم الاحترام” في غرفة ملابس منتخب ألمانيا، وكذلك الاتحاد الألماني، سببان من أسباب اعتزاله كرة القدم الدولية، وهو أمر عارضه كروس في ذلك الوقت.

وقال كروس، في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “بعد كأس العالم 2018، قلت إنني لا أحب الطريقة التي تعامل بها مسعود أوزيل لإعلان اعتزاله دوليا، وبسبب ذلك، كنت (نازيا) لكثير من الناس”.

وأضاف: “الشعر الأشقر والعيون الزرقاء، كل هذا يناسب الكثير من الناس”.

وتابع: “يمكن لأي شخص الاختباء خلف حساب مزيف، ثم إهانة أشخاص آخرين دون أي مشكلة تقريبا”.

وأتم: “لقد وصلوا إلى بُعد مُختلف تماما”، في إشارة إلى التعليقات العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

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