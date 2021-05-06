كروس يرد على سخرية نجم تشيلسي

المستقلة/- علق توني كروس نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني، على سخرية ماسون ماونت لاعب تشيلسي، من الألماني، عقب خروج الميرنجي من دوري أبطال أوروبا.

وأطاح تشيلسي بنظيره ريال مدريد من منافسات الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، بالأمس بعدما فاز عليه بهدفين دون رد قبل التعادل بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب.

وأعاد توني كروس نشر التصريح الذي أطلقه ماونت عقب انتهاء مباراة الأمس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والذي قال فيه لاعب تشيلسي: “لقد سمعت أحد لاعبي ريال مدريد وهو يقول إنهم لم يسبق له وأن فقد النوم بسبب أي منافس لكن الآن عليه أن يظل مستقيظا منا كفريق”، في إشارة منه على تصريحات كروس السابقة في المؤتمر الذي سبق المباراة.

ورد كروس على تصريحات ماونت قائلا: “ما زلت أنام جيدا، لكن أحسنتم صنعا بالأمس، تهانينا، حظا جيدا في أول نهائي لك في دوري الأبطال”.

ويواجه تشيلسي نظيره مانشستر سيتي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تأهل الأخير على حساب نظيره باريس سان جيرمان

 

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