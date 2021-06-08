كتلة الفتح : الشارع يضغط من اجل استجواب بعض الوزراء ممن اخفقوا في عملهم

المستقلة /- دعا النائب عن كتلة الفتح النيابية احمد الكناني، القوى السياسية إلى مطالبة أعضائها بإكمال نصاب عقد جلسات البرلمان، مشيرا إلى أن هناك استجوابات واستضافات وقوانين مهمة ينبغي إقرارها.

وقال الكناني في تصريح للوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “أغلب أعضاء مجلس النواب مستائين من عدم عقد جلسات مجلس النواب”، مبيناً أن “هناك قوانين مهمة تنتظر إقرارها خلال هذه الأشهر، إضافة الى استجوابات، لأن الشارع اليوم يضغط على مجلس النواب لاستجواب بعض الوزراء الذين اخفقوا في كثير من الملفات”.

وحذر الكناني من “استمرار وضع البرلمان على ماهو عليه”، داعياً “القوى السياسية الى مطالبة أعضائها بإكمال النصاب لإقرار القوانين المهمة التي ينتظرها المواطن العراقي”.

واعتبر أن “عدم عقد جلسات البرلمان هو اخفاق وتقصير”.

يذكر أن رئاسة مجلس النواب أجلت خلال الأيام القليلة الماضية، عقد جلسته لأكثر من مرة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

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