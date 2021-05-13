كتائب القسام تستهدف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة

المستقلة/-أحمد عبدالله/أعلنت كتائب القسام استهداف منصة الغاز قبالة ساحل شمال غزة بعرض البحر المتوسط بعدد من الطائرات المسيرة طراز شهاب.

وجاء في بيان كتائب القسام، “أُدخلت إلى الخدمة طائرات مسيرة انتحارية من طراز”شهاب” محلية الصنع، استهدفت بها منصة الغاز قبالة ساحل غزة أمس، وتحشدات عسكرية على تخوم القطاع ظهر اليوم الخميس”.

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام عبرية بأن السكان الإسرائيليين على حدود غزة قالوا إنهم سمعوا دوي انفجارات في سماء المنطقة بعد إسقاط طائرة بدون طيار.

وقال مسؤولون محليون للصحيفة الإسرائيلية “تايمز أوف إسرائيل”، إن “إحدى الطائرات المسيرة التي أطلقتها “حماس” على جنوب إسرائيل تحطمت في حقل مفتوح، ولم تتسبب في إصابة أو أضرار”.

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