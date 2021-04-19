كبار أوروبا يغادرون دوري الأبطال ويؤسسون بطولة جديدة

المستقلة/- أعلن 12 ناديا كبيرا في أوروبا، اليوم الأحد، إطلاق دوري السوبر الانفصالي لكرة القدم، بقيادة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

ويهدف هذا التحرك، الذي واجه انتقادات حادة من سلطات كرة القدم، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى منافسة دوري أبطال أوروبا.

ونشر الموقع الرسمي لريال مدريد، اليوم، بيانا موحدا للأندية الـ12، جاء فيه: “الأندية (المؤسسة) هي: ميلان، آرسنال، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، وتوتنهام”.

وتابع: “ستتم دعوة 3 أندية أخرى للانضمام، قبل الموسم الافتتاحي الذي سيبدأ في أقرب وقت ممكن”.

وأتم البيان: “بالنظر إلى المستقبل، تتطلع الأندية إلى عقد مناقشات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد الدولي، لبحث أفضل الحلول للبطولة وكرة القدم العالمية”.