كافاني يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية أن نجم مانشستر يونايتد إدينسون كافاني يسعى للرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان كافاني انضم إلى مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ويمتد عقده مع “الشياطين الحمر” لموسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وقالت صحيفة “ديبو” الأرجنتينية، فإن المهاجم الأوروجواياني أبلغ مسؤولي مانشستر يونايتد مؤخرا برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف، من أجل الانضمام إلى بوكا جونيورز.

وبالرغم من رغبة مانشستر يونايتد في تمديد عقد سولشاير، فإن النجم المخضرم يسعى للعودة إلى أمريكا الجنوبية لكي يكون متواجدا بالقرب من أسرته.

وبحسب تقرير الصحيفة الأرجنتينية، فإن كافاني يعتزم رفض عدد من الفرق البرازيلية، التي تسعى للحصول على توقيعه، من أجل الانضمام إلى بوكا جونيورز.

وشارك كافاني في 31 مباراة بقميص مانشستر يونايتد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفين.

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