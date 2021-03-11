كافاني يرد على والده بعد مطالبته بالرحيل عن مانشستر يونايتد

كافاني يرد على والده بعد مطالبته بالرحيل عن مانشستر يونايتد

المستقلة/- حرص إدينسون كافاني، نجم هجوم مانشستر يونايتد، على الرد على تصريحات والده المثيرة للجدل حول استمراره مع “الشياطين الحمر” خلال الموسم المقبل.

وكان والد كافاني قد أكد في تصريحات انتشرت مؤخرا أن نجله يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد والد كافاني أن اللاعب الأوروجوياني لا يشعر بالراحة مع مانشستر يونايتد، ويرغب في خوض تحدي يجلب له الألقاب خلال المواسم المتبقية له في مسيرته.

وجاء رد اللاعب سريعا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مؤكدا: “أنا فخور بارتداء هذا القميص (مشيرا إلى قميص نادي مانشستر يونايتد)”.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفي الأرجنتينية قد أكدت وجود اتصالات مكثفة بين إدارة نادي بوكا جونيورز مع كافاني للتعاقد مع خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد كافاني مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، مع وجود بند يسمح بتمديد العقد لمدة موسم إضافي لكن بشرط موافقة الطرفين على ذلك.