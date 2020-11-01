كاتانيتش يعلن قائمة منتخب العراق لوديتي الأردن وأوزبكستان

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب العراق، عن قائمة “أسود الرافدين” لخوض وديتي الأردن وأوزبكستان في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، خلال معسكره في الإمارات.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره الأردني في 12 من الشهر الحالي، ثم يواجه أوزبكستان يوم 17، وذلك تحضيرا للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي ستستأنف بداية العام المقبل.

واختارَ كاتانيتش 24 لاعبا ضمن قائمة المنتخب لتجمع العاصمة بغداد، قبل السفر إلى دبي لخوض المباراتين، وضمتْ قائمة المنتخب كل من: جلال حسن وفهد طالب ومحمد حميد في حراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر واحمد ابراهيم وميثم جبار وسعد ناطق وعلي فائز وريبين سولاقا وضرغام إسماعيل وعلي عدنان في الدفاع.

وفي خط الوسط ضمت قائمة “أسود الرافدين” أمجد عطوان وبشار رسن ومحمد رضا وحسين علي ومازن فياض ومحمد مزهر وشريف عبد الكاظم وهمام طارق وإبراهيم بايش، وفي الهجوم علاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومهند علي.