كاتانيتش يستدعي لاعب القوة الجوية لمنتخب العراق

(المستقلة) وجّه السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب منتخب العراق، الدعوة إلى حسن رائد، لاعب فريق القوة الجوية، للانضمام إلى قائمة “أسود الرافدين” لوديتي الأردن وأوزبكستان.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره الأردني في 12 من الشهر الحالي، ثم يواجه أوزبكستان يوم 17، وذلك تحضيرا للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي ستستأنف بداية العام المقبل.

وسيشاركُ حسن رائد في تدريبات منتخب العراق اليوم السبت والتي ستقام على ملعب الشعب الدولي.

ويخوض “أسود الرافدين” حصته التدريبية الثانية، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساء في التجمع الأول من نوعه بعد جائحة كورونا، قبل السفر إلى الإمارات يوم الإثنين المقبل لخوض وديتي الأردن وأوزبكستان.