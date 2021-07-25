قناة : الادارة الامريكية تبحث اعطاء جرعة ثالثة من اللقاح لمواجهة كورونا

المستقلة /- أفادت قناة “CNN” بأن الإدارة الأمريكية تبحث الإجراءات الهادفة إلى مواجهة فيروس كورونا، بما فيها إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح لعدد من فئات المجتمع، وتشديد المطالب بارتداء الكمامات.

ونقلت القناة عن مصادرها أن الإدارة الأمريكية تناقش هذه الخطوات على خلفية ازدياد عدد الإصابات وعدم رغبة بعض الأمريكيين في تلقي اللقاح.

وأضافت أن السلطات الأمريكية “تبحث بشكل نشيط مسألة توفير جرعة إضافية من اللقاح للسكان المعرضين للخطر”، مشيرة إلى أن احتمال حاجتهم إلى جرعة معززة من اللقاح آخذ في الازدياد، غير أن الهيئات المناسبة لم توافق على هذه الإجراءات حتى الآن.

وأفادت القناة أيضا بأن إدارة البيت الأبيض “تناقش أيضا العودة إلى التوصيات بارتداء الكمامات”. وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار قد يصبح غير مريح سياسيا بالنسبة للإدارة، إذ تم في الولايات المتحدة سابقا “إلغاء رسمي” للعديد من المتطلبات في هذا المجال.

وتدل المعلومات المتوفرة لدى القناة على أن المراكز الفدرالية الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تدرس في الوقت الراهن ضرورة ارتداء الكمامات.

وأشارت إلى أنه تجري أثناء هذه المناقشات “ممارسة الضغط على بايدن لكي يؤيد التطعيم الإلزامي لشرائح معينة من المواطنين”.

وأكدت القناة أن السلطات الأمريكية تحاول أن تقرر حاليا فيما إذا كان من الضروري دعم الشركات التي تلزم عمالها بالتطعيم أو تخلق صعوبات لمن لا يرغب في تلقي اللقاح.

وتدل معلومات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية على أنه تم في الولايات المتحدة حتى الآن تسجيل 34,4 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، ووفاة أكثر من 610 آلاف شخص. ومن حيث المؤشرين تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم.

 

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