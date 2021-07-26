قطر توجه دعوة عاجلة لأطراف الأزمة السياسية في تونس

المستقلة/-أحمد عبدالله/ دعت قطر اليوم الاثنين، أطراف الأزمة السياسية في تونس إلى تغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن أمل دولة قطر في أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر أمس الأحد، تجميد عمل البرلمان الذي يراسه زعيم حركة “النهضة” راشد الغنوشي، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وإقالة حكومة هشام المشيشي.

واعتبرت حركة “النهضة” أن ما قرارات الرئيس التونسي انقلابا على الدستور وعلى الشرعية.