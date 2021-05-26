قطر ترفع قيود كوفيد-19 تدريجيا بشروط محددة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت قطر، الأربعاء، أنها ستسمح لمراكز الترفيه والتعليم والمطاعم بإعادة فتح أبوابها بكثافات محددة اعتبارا من يوم الجمعة وفق خطة رفع تدريجي للقيود الخاصة بجائحة كوفيد-19.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء، أنه “سيتم السماح بالتجمعات المحدودة في المنازل للأشخاص الذين تلقوا اللقاح كما تستطيع المراكز التجارية العمل بنسبة إشغال 30%، لكن مع عدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاما”.

وأضاف: “سيكون أيضا، بوسع الأندية الرياضية وصالونات التجميل فتح أبوابها بكثافة محددة، لكن مع الإبقاء على حظر إقامة حفلات الزفاف والمؤتمرات والمعارض”.

وتابع: “سيتم السماح بإقامة الفعاليات الرياضية المحلية والدولية في أماكن مفتوحة بحضور 30% فقط من السعة، على أن يكون جميع الحاضرين ممن تلقوا اللقاح وبإذن من وزارة الصحة”.

وأعلنت قطر، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها سترفع قيود فيروس كورونا تدريجيا على 4 مراحل تبدأ أولاها في 28 مايو وآخرها في 30 يوليو المقبل.

وسجلت قطر 306 إصابات جديدة بكورونا، الأربعاء، مما رفع حصيلة الإصابات إلى 216397 إصابة، و552 حالة وفاة.

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