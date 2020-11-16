قطاع الدواجن يتظاهر امام وزارة الزراعة من اجل حماية المنتج المحلي

المستقلة / – تظاهر عدد من مربي الدواجن، امس الاحد، أمام مبنى وزارة الزراعة من أجل حماية المنتج المحلي ودعم القطاع الزراعي في العراق.

وقال وكيل وزير الزراعة مهدي سهر الجبوري في تصريح للصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: انه “من أجل حماية القطاع الزراعي ودعما لسياسة وزارة الزراعة في تطبيق الروزنامة الزراعية ومنع الاستيراد عند وفرة المنتج الزراعي، طالب عدد من مربي الدواجن اثناء تظاهرهم امام الوزارة بالضغط على الجهات الرسمية حسب تخصصها لمنع دخول منتجات الدواجن، بيض المائدة والدجاج الحي والمجزور والممنوع استيراده من الخارج”، مبينا ان”منع الاستيراد أدى إلى تشغيل العديد من مشاريع الدواجن المتوقفة عن العمل، وبالتالي تشغيل الاف العاطلين عن العمل من الشباب، بالاضافة الى منع خروج العملة الاجنبية الى الخارج».

واضاف ان “المنتج المحلي يتميز بالنوعية الجيدة والصحية”، منوها بان “الوزارة داعمة لجميع مطالبهم في الاستمرار بمنع الاستيراد وحماية المنتج المحلي الزراعي».

من جانبه، ذكر رئيس مجلس ادارة جمعية منتجي الدواجن في العراق علي المظفر في تصريح للصحيفة ”الصباح”، ان “طلب المتظاهرين في السيطرة على منافذ الاقليم لمنع الاستيراد، حق مشروع للنهوض بقطاع الدواجن”، داعياً الى “تأجيل تسديد القروض لمربي الدواجن التي اقترضوها من المصرف الزراعي، لان المستورد كان السبب في خسائر العديد من المربين «.