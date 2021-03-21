قرعة نارية لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

المستقلة/- أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عن مواجهة نارية بين مانشستر سيتي وتشيلسي، في المرحلة المقبلة.

وسيلتقي في نصف النهائي الآخر ساوثهامبتون مع ليستر سيتي.

وأشرف على سحب القرعة بين شوطي مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد، إيان رايت نجم آرسنال السابق، بحضور جاري لينيكر هداف كأس العالم 1986.

وستقام مباريات نصف النهائي يومي 17 و18 أبريل/نيسان المقبل.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل لنصف نهائي على حساب إيفرتون بثنائية، بينما بلغ تشيلسي الدور ذاته بتخطيه شيفيلد يونايتد بالنتيجة نفسها.