قرار نهائي من محكمة الأمور المستعجلة بشأن محمد رمضان

المستقلة/ منى شعلان/ قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، شطب الدعوى المقامة ضد الفنان محمد رمضان بمنعه من الظهور في الإعلام المصري وشطبه من نقابة المهن التمثيلية بسبب ظهوره مع مطرب إسرائيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الدعوى التي تقدم بها هاني جاد المحامي، إن محمد رمضان ظهر بصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تجمعه وأحد أشهر الممثلين «عومير أدام»، في الكيان الصهيوني، ونشرها على حسابه ضاربا بذلك كافة الأعراف، وضاربا بذلك شعور المصريين ومدى كراهية المصريين للكيان الصهيوني، في تحدٍ سافر غير مسؤول اعتاد عليه محمد رمضان أو «نمبر 1»، وأنه كما يدعي لنفسه، خلاف تلك الصورة كانت أعماله التي لا ترقى حتى أن تكون بهلوانية لا فنية متعمدًا إثارة الفتن بين الشعب المصري سواء بأعماله على الشاشات أو صور منشورة له والذي أصبح سرطانا يهدم ما هو باقي من أخلاق أو من انتماء للدولة.

وأشارت صحيفة الدعوى أن الشعب المصرى، أصيب بصدمة من جراء نشر صورة المدعى عليه الفنان محمد رمضان مع مطرب الكيان الاسرائيلي على صفحته الشخصية فى مواقع التواصل الاجتماعي ، مما اثار غضب وسخط الشارع المصرى.

وطالب مقدم الدعوى بمنع ظهور محمد رمضان على القنوات الرسمية للدولة وكذلك القنوات الفضائية ومنعه من إقامة أية حفلات غنائية داخل الأراضي المصرية أو تصوير أي أعمال فنية داخل مصر وشطبه من نقابة المهن الموسيقية والسينمائية.