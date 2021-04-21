قرار عاجل من المجلس الرئاسي الليبي بشأن تأمين وحماية الحدود الجنوبية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بضرورة تأمين مناطق الجنوب الليبي والتعامل مع أي طارئ في حينه.

وأصدر المنفي القرار الذي حمل الرقم ”11“ بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، والذي يقضي باتخاذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية.

ولم يوضح القرار القوات الموجهة لها الأمر بضرورة حماية الجنوب، غير أنه من المعروف أن أغلب مناطق الجنوب تحت حماية القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتتواجد في المنطقة الحدودية بين ليبيا وتشاد عدة فصائل للمعارضة التشادية.

وسبق أن تعامل معها الجيش الليبي في أكثر من موقع.

وتزداد المخاوف في ليبيا من تحول الجنوب إلى بؤرة صراع بعد مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي