قبل لقاء الفيصلي.. الوحدات يعلق على أزمة الحكم الأجنبي

المستقلة/-أكد محمد غنام الناطق الإعلامي للوحدات أن ناديه مارس حقه الطبيعي في طلب حكام من الخارج، لإدارة مباراة الفريق أمام شقيقه الفيصلي والمقررة مساء الأربعاء المقبل على ستاد عمان الدولي، في اللقاء مؤجل من الجولة الثالثة لدوري المحترفين لكرة القدم.

وقال غنام في تصريحات لموقع ناديه اليوم الأحد: “ما لفت انتباهنا استغراب الفريق الشقيق لطلب الوحدات لحكام من الخارج، رغم أنها ليست المرة الأولى التي يطلب فيها الوحدات والأندية المحلية لحكام من الخارج، لإدارة المباريات الحاسمة في مختلف المسابقات المحلية”.

وأضاف: “طلب نادينا لحكام من الخارج لإدارة مباراته المقبلة أمام الفيصلي وفق الأصول، واتحاد الكرة المعني في تأمين الحكام، وليس لنادي الوحدات أي دور في اختيار الحكام العرب، فلماذا تم إثارة هذا الموضوع ؟ ولمصلحة من تم ذلك؟ فنادي الوحدات مارس حقه الطبيعي في طلب الحكام من الخارج كما مارسته العديد من الاندية المحلية في سنوات سابقة”.

وأكمل: “يقدر نادي الوحدات كافة الحكام المحليين والعرب، ونحن كناد لم يفصح لنا من قبل اتحاد الكرة عن هوية حكام المباراة، فكيف سنعترض عليهم ونحن لا نعرفهم بالأصل”.

وختم حديثه: “ننفي كل تلك الاتهامات ونادي الوحدات يمارس هدوئه، وما يهمنا تحقيق مصلحة النادي والكرة الأردنية، وخروج مباراة بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الكرة الأردنية محليا وعربيا وقاريا ودول”.

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