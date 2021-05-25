فيديو وصور.. رانيا يوسف توجه نصيحة لمتابعيها بعد تلقيها لقاح كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة رانيا يوسف اليوم الثلاثاء عن تلقيها اللقاح المضاد لفيروس كورونا في أحد مراكز تلقي اللقاح التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية.

ونشرت الفنانة صور لها خلال عملية تلقي اللقاح وقالت “النهارده الحمد لله حصلت علي دوري في أخذ لقاح كورونا في بلدي مصر’، مشددة على سعادتها البالغة بتلقي اللقاح ومشيدة بمجهود وزارة الصحة في توفير اللقاحات مضيفة:”أنا سعيده حقيقي بمجهود وزاره الصحه المصريه المبذول في التصدي لهذا الوباء”.

ونصحت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها بضرورة اخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا قائلة، “لازم كلنا نحصل على اللقاح ومحدش يخاف أو يسمع أي إشاعات وبإذن الله مصر والعالم هنعدي الأزمه دي على خير”.

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل “ملوك الجدعنة” والذي قام ببطولته النجوم عمرو سعد ومصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز وغيرهم، من إخراج أحمد خالد موسى، وذلك في موسم دراما رمضان 2021.