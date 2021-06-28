فيديو وصور.. حفل زفاف حفيد النجم الراحل يوسف شعبان والأميرة فوزية

المستقلة/- منى شعلان/ احتفل عمرو حفيد النجم الكبير الراحل يوسف شعبان، وهو ابن سايناي ابنة نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول شقيقة الملكة فاروق، بحفل زفافه مساء أمس الأحد، على فتاة تدعى هايدي.

وانتشرت عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، صور من كواليس حفل الزفاف، الذى أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، وسط حضور كبير من العائلتين، وعدد من الأصدقاء والمقربين.

 

الجدير بالذكر أن النجم الكبير الراحل يوسف شعبان، تزوج من نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول شقيقة الملك فاروق، وأنجب منها ابنته الكبرى “سايناي”، على الرغم من رفض والدها بسبب عدم التكافؤ الاجتماعي بينهما، وفارق السن، ولم يقيما فرحًا فكان مجرد احتفال بسيط بالمنزل.

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