فيديو.. وزير الأوقاف يوجه رسالة للمصريين أثناء إدلائه بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2020

المستقلة/منى شعلان/ أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري ، بحياد جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، وشفافية العملية الانتخابية، داعيا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية الجادة، والنزول بكثافة للمشاركة، وإدلاء كل واحد بصوته في الانتخابات البرلمانية المصرية 2020.

وأكد وزير الأوقاف، خلال الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب بلجنة الشهيد طيار محمد جمال بالمنيل، اليوم السبت، أن النزول والتصويت بكثافة؛ رسالة للقاصي والداني، بمدى وعي الشعب المصري، وقوة انتمائه لوطنه، لافتا إلى أن المشاركة الكثيفة إنما هي تأكيد لإصرار المصريين على مواصلة بناء دولتهم ومؤسساتها النيابية الديمقراطية.

وأشار إلى أنه على كل إنسان ، بمطلق حريته وإرادته ،أن يختار من يراه الأصلح والأقدر على خدمة الوطن، فمصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان.

وأضاف ، إذا كان هناك من يضحون بأنفسهم ودمائهم وأرواحهم في سبيل هذا الوطن العزيز كي يظل مرفوع الرأس عالي الهامة ، فإن على كل منا دورًا يؤديه تجاه وطنه، سواء من خلال إتقانه لعمله أم من خلال حرصه على المشاركة الإيجابية في كل ما يحقق مصلحة وطنه.

وأوضح جمعة، أن الإنسان الوطني الحر الشريف لا يمكن أن يبيع صوته بثمن بخس ولا بالدنيا وما فيها؛ لأن الصوت الحر تعبير عن شخص حر لا يباع ولا يشترى، داعيًا لمصر وأهلها بكل خير.

وتجري انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الثانية داخل 13 محافظة، هي: “القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء”.

الانتخابات تتم داخل 72 دائرة فردية في هذه المحافظات؛ للظفر بـ142 مقعدًا بمجلس النواب، فيما تجري بنظام القوائم المغلقة داخل دائرتين اثنتين فقط، تضمان هذه المحافظات، وهما:

الدائرة الأولى: دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وتضم 6 محافظات: “القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ”، ومخصص لها 100 مقعد بمجلس النواب.

وتتنافس في هذه الدائرة القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين.

الدائرة الثالثة: وهي دائرة قطاع شرق الدلتا، وتضم 7 محافظات، هي: “الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء”، ومخصص لها 42 مقعدًا.

وتتنافس في هذه الدائرة القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة أبناء مصر.

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام “القوائم المغلقة المطلقة”، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام “الفردى” بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضو.