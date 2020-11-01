فيديو.. هكذا احتفل نجوم هوليوود بعيد الهالوين

المستقلة/منى شعلان/على الرغم من إلغاء احتفالات عيد الهالوين هذا العام ، نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن احتفل الممثلين الأمريكيين بعيد الهلع أو ما بعيد الهالوين، مساء أمس السبت، بإرتداء الملابس التنكرية المختلفة ، وتزيين منازلهم بشكل مختلف ، وتوزيع الحلوي على الأطفال.

وظهر عدد من مشاهير هوليوود ، عبر حساباتهم المختلفة ، باطلالة مخيفة ، أثناء احتفالهم بعيد الهالوين ، مع أصدقائهم أو عائلتهم فى أجواء مرعبة على طريقة الأفلام الأمريكية.

كيم كاردشيان

قررت كيم كاردشيان ، نجمة تليفزيون الواقع ، الإحتفال بعيد الهالوين ، على طريقتها الخاصة ، حيث زينت منزلها بديكور على هيئة عنكبوت عملاق ، ونشرت كيم ، مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام ، يظهر ابنتها وهى تقفز وتلعب.

كما اختارت كيم شخصية Carole Baskin استوحتها من المسلسل الوثائقي الأمريكي “Tiger King” ، وحولت لنفسها لتلك الشخصية باستخدام المكياج والملابس التنكرية ، وارتدت ملابس جلد الفهد مع وضع “تاج الزهور” على رأسها بينما ارتدى صغارها الأربعة ملابس جلد النمر، مُغطين وجوههم برسومات لـ “وجه النمر” .

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وظهرت كيم ، برفقة أطفالها أثناء الاحتفال بحديقة حيوان أمريكية، وقلدت كاردشيان ،شخصية كارول باسكن، مالكة إحدى شركات إنقاذ الحيوانات المتوحشة وناشطة في حقوق الحيوانات الأمريكية، بإطلالتها.

ديفيد بيكهام

احتفل ديفيد بيكهام، أسطورة كرة القدم الإنجليزية ومالك إنتر ميامى الأمريكى، بعيد الهالوين مع ابنته هاربر سيفن، 9 أعوام، ونشر عبر حسابه إنستغرام صورة من احتفالاتهم بالهالوين، وظهرا من خلاله بتركيب الأنياب الطويلة تشبيها بأنياب الشيطان المرعبة.

كايلى جينز

إحتفلت عارضة الأزياء العالمية ونجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلى جينر، بعيد الهالوين ، ليلة أمس السبت، برفقة أصدقائها، وارتدين جميعًا أزياء الأبطال الخارقين power rangers.

وظهرت كايلى ، فى مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع انستغرام ، وهى مرتدية زى البطلة الخارقة باللون الأحمر، ولونت شعرها بالأحمر حتى يتماشى مع أزيائها ، أما صديقاتها فارتدين الأصفر والوردي والأزرق والأخضر، ليظهر جميعهن كـ”نساء خارقات”.

هايدي كلوم

كما ظهرت الفنانة العالمية هايدي كلوم ، بأكثر من إطلالة مرعبة أطلت بها على جمهورها بمناسبة الهالوين، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة مخيفة.

وأطلت هايدي كلوم، البالغة من العمر 47 عاما، في مقطع الفيديو وهي تستلقي على الأرض قبل أن يتولى فريق من فناني المكياج وضع المؤثرات الخاصة بهم على جسد عارضة الأزياء السابقة ، كما إحتفلت مع أصدقائها وعائلتها بعيد الهالوين وفقا لمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع انستغرام.

الجدير بالذكر أن عيد الهالوين، يحتفل به العالم وخاصة دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأحيانا الدول العربية، يوم 31 أكتوبر من كل عام.

وفي الهالوين، الذي يعرف أيضا بـ”عيد الهلع”، يكثر إقامة الحفلات التنكرية التي يرتدي فيها الصغار والكبار ثيابًا مخيفة اعتقادًا منهم بأنها تبعد الأرواح الشريرة، ويقوم فيه الناس بعمل مكياج مختلف ومرعب للاحتفال بالهالوين، وتزيين المنازل وتوزيع الحلوى على الأطفال.