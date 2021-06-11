فيديو.. هجوم حاد على جومانا مراد بسبب طفلتها الراحلة.. والفنانة ترد

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت الفنانة السورية جومانا مراد لهجوم حاد من قبل متابعيها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، بعد نشرها صور حديثة لها ظهرت من خلالها بملابس ملونة برفقة الفنانة سوزان نجم الدين، وذلك بعد مرور أشهر قليلة على وفاة طفلتها.

 

 

وعلقت جومانا مراد على الصور قائلة:” الاصدقاء الطيبين المحبين نعمه من الله شكرا حبيبتي سوزان على طيبتك ومحبتك واحتوائك وعلى العزومة واللمه والجمعه الحلوه والله يجمعك مع اولادك بأقرب وقت و يفرح قلبك فيهن متل ما بتفرحي قلوبنا دايما”.

وردت جومانا مراد على الانتقادات التي وجهت لها في لقاء مع برنامج et بالعربي، إن هناك أشخاص يفهمون جيدا موقفها وأن الحزن ليس في الملابس.

وأوضحت :” الحزن مش في الثياب والحياة لابد أن تستمر وأنا أم لولدين وزوجي ولدي مسؤوليات ولابد أن أكون قوية حتى أستطيع أن أكمل حياتي”.

فيما قالت سوزان نجم الدين أنها عندما تواصلت مع جومانا بعد الانتقادات وجدتها تبكي فطلبت منها التوقف عن البكاء لأنها ليس عليها قرأة هذه التعليقات ولا أن تضايقها.

ورحلت ابنة الفنانة جومانا مراد في مارس الماضي، وأعلنت الفنانة السورية الخبر بنفسها ونشرت صورة لطفلتها الراحلة وكتبت: “الحمدلله على كل حال.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد إنتي بمكان أحسن بكتير.. يارب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وإنتي طير من طيور الجنة يا أمي”.

 

 

 

 

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