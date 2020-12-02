فيديو.. نجوى كرم: كنت زوجة ثانية لهذا السبب وهذا رأي فى زواج المثليين

المستقلة/ منى شعلان/ حلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم ضيفًا مع الإعلامي جعفر عبد الكريم،في حوار جريء على قناة “دويتشة فيلة”، تحدثت من خلاله عن حياتها الشخصية ، وعن آرائها فى بعض الموضوعات المثيرة للجدل.

وفى أثناء اللقاء كشفت لأول مرة إنها كانت زوجة ثانية ، ورفضت أن ينفصل زوجها عن زوجته الأولى ، قائلةً: “صراحة أنا صارت معي، أنا لما اتزوجت كنت الثانية، لأنه كان بده يطلق الأولى زمان، عشان محدش يقول طلقها بسببي، ولكنه مكنش العقبة في حياتي”.

وتابعت : “لأني إنسانة عن جد حنونة وعاطفية، وبحب إعطي الحقوق لكل إنسان”، مضيفةً: “كنت بتمنى ما أشاطر امرأة في الرجل اللي بحب، وبتمنى هلأ أنه اتزوج رجل لي لوحدي، ولم تكن هي من أسباب الطلاق، وكنت أريد أن أكون الأولى، ولكن ما رضيت إنه أكون في يوم من الأيام شايلة ذنب أو ضميري يؤنبني ، وعملت هيك لأنه حبيت، الحب هو سيد الموقف”.

وفى سياق آخر وجه لها جعفر سؤالًا، هل تؤيدين إعطاء المثليين والمثليات حقوقهم الكاملة، قائلةً: “أكيد، هي دي حريتهم وحياتهم، كلهم حرين بتصرفاتهم”.

في سياق متصل، قالت نجوى كرم إنها ليست مع سلب حقوق الرجل تحت حجة حقوق المرأة، وبررت تصريحها السابق بأنها لا تريد أن تزيد حقوق المرأة عن حدها، مؤكدة أن بعض النساء يفكرن بأن حقوقهن أن تصبح الرجل والمرأة في البيت وهذا يسبب خللا في النظام لأن المرأة هي مدرسة الحياة ووراء كل رجل عظيم امرأة، فالمرأة ممكن أن تكون رئيسة لكن ليس على حساب سلب حقوق الرجل.

وأحيت نجوى مؤخرًا حفلًا غنائيًا في نوفمبر الماضي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، ويعد هو الأول لها جماهيريًا بعد غياب ما يقرب من عام، بسبب فيروس كورونا.