فيديو.. “موقف مفاجئ” يجبر بسمة وهبة على مغادرة حفل مهرجان الفضائيات العربية

المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت الإعلامية المصرية بسمة وهبة ، لموقف مفاجئ على هامش حضورها فعاليات مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ11 ، أجبرها على مغادرة الحفل وعدم تسلم جائزتها.

حيث نشرت بسمة وهبة ، مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وهى تستعرض فستانها الأبيض ، وحذاءها بعد انسكاب عصير مانجو على فراولة عليهما.

وروت وهبة ، ما حدث خلال الفيديو موضحة أن أحد العاملين فى صالة الحفل سكب عليها العصير أثناء تقديمه له ، رغم أنها لم ترغب فى تناوله ، قائلة بسخرية:”ليه صمم؟ ما يكونش قاصد؟”.

وكرمت إدارة مهرجان الفضائيات العربية، الإعلامية بسمة وهبة ضمن فعاليات هذه الدورة، لما قدمته من موضوعات تلفزيونية ساهمت في طرحها.

الجدير بالذكر أن بسمة وهبة أعلنت عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستغرام” أنها تعاني من الإصابة بمرض نادر، لا يصاب به الكثيرون في العالم ، و أجرت عملية جراحية في المعدة بلندن أواخر الشهر الماضي.

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