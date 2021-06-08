فيديو.. “من داخل المستشفى” فخرية خميس تتحدث عن وضعها الصحي

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت الفنانة العمانية فخرية خميس، مقطع مصور لها وهي داخل مستشفى“السلطاني” تتلقى العلاج من مرض سرطان الثدي.

وظهرت الفنانة العمانية وهي ترقد على سرير الشفاء، حيث كشفت عن يدها عليها “ضمادة” طبية وجهاز تلقيها “الإبرة”، وكشفت أنها في مرحلة العلاج المناعي، وتحصل على “إبرة مناعية”، كل ثلاثة أسابيع.

كما أوضحت أنها داخل قسم الأورام بالمركز الوطني لعلاج الأورام في المستشفى السلطاني، تحت إشراف فريق طبي مكوّن من 3 أطباء.

وأكدت فخرية خميس، أنها انتهت من الإشاعات والفحوصات، وأن المرض بدأ يخف عنها، لكن “الإبرة المناعية”، لابد من الحصول عليها.

وشكرت خميس جميع من سأل عنها خلال معاناتها المرضية، وقالت: “مشكورين الله يشفي كل مريض ويسلمنا ويعافينا ويبعد عنكم الأمراض والحسد والشر يا رب”.

يذكر أن الفنانة العمانية فخرية خميس، أعلنت في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، تزامنًا مع إصابتها بمرض السرطان، لتعلن لاحقًا شفائها من الفيروس، مع استمرار رحلة علاجها من المرض الخبيث.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. “من داخل المستشفى” فخرية خميس تتحدث عن وضعها الصحي

اخر الاخبار

“حماس” تنفى انحيازها لأي طرف في الصراع اليمني

ثقافة وفنون

فيديو.. طرح “أوعدك” لسمية الخشاب وعمر كمال

رياضية

منتخب العراق يفقد خدمات زيدان في البطولة العربية للشباب

رياضية

بالصور.. منتخب العراق يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة هونج كونج

اخر الاخبار

فيديو.. شريف دسوقي يوجه رسالة للشباب بعد بتر قدمه

رياضية

البحرين تواصل مضايقة منتخب العراق

رياضية

البحرين تواصل مضايقة منتخب العراق

رياضية

أسامة رشيد ينتقل إلى الدوري الإماراتي

رياضية

منتخب إيران يجري تعديلات على قائمته قبل مواجهة العراق

اخر الاخبار

فيديو.. “بعد حبني” لـ حاتم العراقي تتخطى المليون مشاهدة

ثقافة وفنون

فيديو.. داوود حسين يروي تفاصيل سرقة 8000 دينار من أمواله

اخبار مصر

شيخ الأزهر يصدر قرارا بمضاعفة المنح الدراسية لأبناء فلسطين

اخبار مصر

مصر.. تعنت إثيوبيا في سياساتها المائية يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدولي

اخبار مصر

الأرصاد المصرية تحذر المواطنين من طقس الغد

اخر الاخبار

السعودية.. حظر مؤقت لإستيراد لحوم الدواجن من مناطق فرنسية

اخر الاخبار

الكويت.. ضبط كمية كبيرة من الخمور مع “بدون” بقيمة 198 ألف دولار