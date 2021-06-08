فيديو.. “من داخل المستشفى” فخرية خميس تتحدث عن وضعها الصحي

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت الفنانة العمانية فخرية خميس، مقطع مصور لها وهي داخل مستشفى “السلطاني” تتلقى العلاج من مرض سرطان الثدي.

وظهرت الفنانة العمانية وهي ترقد على سرير الشفاء، حيث كشفت عن يدها عليها “ضمادة” طبية وجهاز تلقيها “الإبرة”، وكشفت أنها في مرحلة العلاج المناعي، وتحصل على “إبرة مناعية”، كل ثلاثة أسابيع.

كما أوضحت أنها داخل قسم الأورام بالمركز الوطني لعلاج الأورام في المستشفى السلطاني، تحت إشراف فريق طبي مكوّن من 3 أطباء.

وأكدت فخرية خميس، أنها انتهت من الإشاعات والفحوصات، وأن المرض بدأ يخف عنها، لكن “الإبرة المناعية”، لابد من الحصول عليها.

وشكرت خميس جميع من سأل عنها خلال معاناتها المرضية، وقالت: “مشكورين الله يشفي كل مريض ويسلمنا ويعافينا ويبعد عنكم الأمراض والحسد والشر يا رب”.

يذكر أن الفنانة العمانية فخرية خميس، أعلنت في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، تزامنًا مع إصابتها بمرض السرطان، لتعلن لاحقًا شفائها من الفيروس، مع استمرار رحلة علاجها من المرض الخبيث.