فيديو.. محمد منير يطرح “باب الجمال”

المستقلة/ منى شعلان/ طرح الكينج محمد منير، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “باب الجمال” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يويتوب.

“باب الجمال” وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبوطالب وتوزيع عمر اسماعيل في أول تعاون لهم مع منير وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

وتقول الأغنية في مطلعها: “باب الجمال أول ما دق قفلنا ترابيسه.. والقلب مال اتفننت جدا في ترقيصه.. قلبي اتقبل دقوا الطبل غنوا بقى وهيصوا.. توب الفرح مظبوط عليها قبل ما تقيسوا.. وادي اللى مش عاملينه حساب العشق سكرنا.. وإحنا اللى قولنا الحب عزاب ببانه سكرنا.. بنت اللزينة قدرت علينا وسكنت في أفكارنا”.

ويحتوي الألبوم على أربعة أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهم: “فينك يا حبيبي” من كلمات والحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع امير محروس و”أنا رايق” كلمات نور الدين محمد والحان أحمد عمار وتوزيع اسامة الهندي و”زوق” كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا ، و “مسألة السن” من كلمات صلاح فايز والحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا ، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.