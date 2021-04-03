فيديو.. محمد منير يتألق في غناء “أنا مصر” فى إحتفالية المومياوات الملكية

المستقلة/- منى شعلان/ تألق المطرب المصري محمد منير فى غناء أغنية ” أنا مصر”، قبل دقائق من تحرك موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري الكبير بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط ، خلال الاحتفالية التي تشهدها مصر والعالم الآن بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقول كلمات الأغنية: “أنا اللي عمري يوم كليت ولا مليت.. أنا اللي في وش زمني وقفت ولا اتهزيت.. أنا الفكرة اللي عايشة سنين.. أنا الموضوع.. أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع”.

ويقول المقطع التالي: “بداية كل شيء موجود.. سنين والمستحيل تتعد.. حضارة عمرها ممدود.. تاريخ عمره بعمر الأرض.. أنا الشمس اللي بعتت نور.. ونورت الطريق للكون.. أنا مصر اللي من غيري.. ميزان الدنيا دي يختل”.

أما المقطع الأخير من الأغنية فيقول: “حروف اسمي في أول فصل.. في كل كتاب وكل زمان.. أنا كل الفروع والأصل.. وليا أثر في كل مكان.. أنا الشمس اللي بعتت نور.. ونورت الطريق للأرض”، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام نزيه.

وتصدر موكب المومياوات الملكية موقع التواصل الأجتماعي تويتر فى مصر، وذلك بعد دقائق من افتتاح الرئيس السيسي، للمتحف القومي للحضارة المصرية بالتحرير، وأجرى جولة بقاعات المتحف، واستمع بعدها إلى شرح من الدكتور خالد العناني، حول ما يضمه من آثار.

يذكر أن مصر تشهد الآن، حدثا فريداً وهو موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في رحلته الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، لنقل 22 مومياء ملكية بينهم 4 مومياوات لملكات.

وتأتي عملية نقل المومياوات الملكية ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، وإعادة تنظيم توزيعها في المتاحف نتيجة زيادة عددها في المتحف المصري.

وكان الرئيس السيسي، كتب على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه يتطلع “بكل الفخر والاعتزاز لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية”.

وتابع: “إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ. إنني أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه.. طريق البناء والإنسانية”.