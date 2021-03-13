فيديو.. “ما ودعوني” جديد المطربة اللبنانية يارا

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت المطربة اللبنانية يارا أحدث أغنياتها بعنوان ” ما ودعوني ” على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، توزيع زياد برجي، إنتاج طارق أبوجودة.

“ما ودعوني” هي ثاني أغنيات ألبومها الخليجي لعام 2021 “غير الناس”، والذي تُصدر أغنياته تباعًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وكانت يارا قد طرحت منذ فترة أوّل أغنية من ألبوم “غير الناس” باللهجة العراقية وحملت الاسم نفسه، وحققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة في 3 أسابيع فقط.

وفى السياق ذاته عبرت يارا، عن سعادتها بالغناء من ألحان مواطنها الفنان زياد برجي، في أول تعامل فني بينهما،

وقالت يارا، في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “من أجمل أغاني الألبوم ولي الشرف أغنّي من كلماتك وألحان لأول مرة حبيب قلبي والصديق زياد وأخيرًا ما ودعوني”.

في الوقت نفسه رد عليها الفنان زياد برجي، قائلًا: “الصديقة الغالية والفنانة الخلوقة يارا الأخ والصديق عبدالله بن سعد آل سعود، شرّفني تعاملنا سوا وكل التوفيق وألف مبروك يا رب ما ودّعوني”.

تقول كلمات اغنية “ما ودعوني”: ما ودعوني ما ودعوني، غابوا عن عيوني وخلوني وحيد، هم ضيعوني هم علقوني، من يوم ما راحوا عن أيامي بعيد، حبيبي تعب قلبي ولا.. ترجع بك الأيام، يا حبيبي لا تزعل.. أحبك وأنا كلي غلا.. يا أجمل الأحلام، يا ليت لو تسأل، ما ودعوني، ما ودعوني”.

من ناحية أخرى انضمت الفنانة اللبنانية يارا إلى منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المُتحدة، كسفيرة إقليمية للنوايا الحسنة قائلة: “يسعدني تلقّي تلك الفرصة من يونيسيف.. وأتطلع للعمل على نهوض قضايا الطفل في جميع أنحاء المِنطقة”.

فيما رحبّ بها المدير الإقليمي لليونيسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تيد شايبان: “إنه لشرف مؤكد الترحيب بـ يارا في عائلة اليونيسيف بالمِنطقة.. نحن ممتنون لكل جهود يارا لدعم عملنا خاصة في حملة (MaskUp ) لتشجيع الأشخاص على ارتداء الكمامة للحماية من جائحة (كوفيد 19)، وسلطت المنظمة الضوء على دورها الجديد وهو تزويد الأشخاص بمعلومات حول “كورونا” وتدابير الحماية الوقاية من الفيروس.