فيديو.. لطفي بوشناق: مساعدات مصر لتونس موقف يذكره التاريخ

المستقلة/- منى شعلان/ أشاد الفنان التونسي لطفي بوشناق، بالمبادرة المصرية بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس لمواجهة كورونا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: “ليس غريبا علي مصر دعم تونس وبالفعل الصديق وقت الضيق”.

وأضاف:”سيشهد التاريخ للموقف المصري الداعم لنا في ظل الوضع الصعب والخطير جدا لكورونا”.

وتابع: “مصر تبقى غالية وعزيزة وعلى رأسنا وربنا يمنع عنها كل بلاء ويعطينا فرصة لنعيد القليل من الكثير الذي قدمته مصر”، منوهًا إلى أن الوضع الذي تواجهه تونس صعبًا للغاية.

وأشاد بدور العاملين في القطاع الطبي وما يقومون به من بلاء حسن في التعامل مع الأزمة، متابعًا: “الوضع صعب وخطير ونحاول قدر الإمكان تجنب الكارثة بأي طريقة”.

وأشار إلى أن تجنب الكارثة مرتبط بالوعي والتباعد وتوخي الحذر وتطبيق التعليمات التي تطالب بها الجهات الصحية، مرجعًا الوصول إلى الوضع الحالي إلى الوضع الاقتصادي والسياسي، وعدم أخذ المواطن بعين الاعتبار خطورة الوباء.

وأعلنت القوات المسلحة، في بيان لها أن طائرتي نقل عسكريتين أقلعتا من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بشحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين.

وأعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، عن خالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي لإرسال مصر طائرتين عسكريتين محملتين بالمعدات الطبية، لمساعدة تونس فى مكافحة فيروس كورونا.

وقالت الرئاسة التونسية فى تغريدة عبر موقع تويتر: إن رئيس الجمهورية قيس سعيد يتوجه بخالص الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى إثر إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بمعدات طبية لمعاضدة جهود تونس فى التصدى لجائحة كوفيد 19.