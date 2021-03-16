فيديو.. “لديه 18 حفيدا”.. ما لا تعرفه عن محمد منير

المستقلة/- منى شعلان/ حل المطرب المصري محمد منير مساء أمس الإثنين ضيفا ، على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس والذي يعرض على قناة “dmc”.

وكشف منير خلال اللقاء عن صعوبات واجهته في بداية مشواره الفني قائلا:” تركت أسوان وانتقلت للقاهرة بحثا عن حلم الشهرة والغناء، وعندما وصلت إلى محطة رمسيس، شعرت بأنني سأكون في يوم ما مطربا وممثلا له شأن كبير، مثل والدي الذي كان يعد من كبار الموظفين في ديوان محافظة أسوان”.

وواصل منير حديثه قائلا: “كان شقيقي فاروق يعطيني مصروفا شهريا قدره 3 جنيهات، وهو الذي وقف بجانبي ودعمني، وكان شخصا شديد الأناقة، وعمل مرشدا لوزير الدفاع الأمريكي عندما زار أسوان، والغريب أن جهات أمنية اعترضت عليه قبل قيامه بهذه المهمة بسبب ملابسه”.

وتابع الكينج حديثه عن شقيقة قائلا: “كان يتحدث الإنجليزية بطلاقة وهو الذي شجعني على عبور البحر المتوسط، وعندما سافرت أوروبا التقيت الفنانين الشاب خالد، وقادر ورشيد طه، وكنت سعيدا بالتواصل معهم لأنهم يتحدثون العربية مثلي، وكان حلمي أن يصل صوتي للخارج ويعرف الجميع أن منير صوت من تراب مصر”.

وعن علاقته بعائلته قال: “فخور بعائلتي ولدي 18 حفيدا، وكلهم حاصلون على مؤهلات عليا، وعلمتهم جميعا حب الوطن، والمشاركة في الانتخابات، ودائما أشجعهم على العمل الإيجابي وعدم التعامل بسلبية”.

وتطرق منير في حواره إلى شخصيات أثرت في مشواره الفني قائلا: “تأثرت بالراحل الكبير أحمد منيب الذي قدم موسيقى من النوبة تحمل روح القاهرة، كما ساهم الشاعر الراحل عبدالرحيم منصور في نجاحي، وكنت الحنجرة التي يعتمد عليها في توصيل أشعاره للناس”.

وأضاف: “صنعت حالة نجاح رائعة مع الموسيقار هاني شنودة، لكن عاطف منتصر خطف الفرقة وأطلق عليها فرقة المصريين، وعلى أثر ذلك حدث خلاف كبير مع هاني شنودة وانفصلت عنه”.

وطمأن الكينج جمهوره على حالته الصحية خلال البرنامج بقوله: “أنا زي الحصان وهايل، وقوي بالناس اللي بيحبوني”.

 

 

 

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