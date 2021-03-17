فيديو.. كواليس إصابة عمرو دياب بفيروس كورونا

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الهضبة عمرو دياب ، لأول مرة عن إصابته بفيروس كورونا العام الماضي ، جاء ذلك خلال حفله الغنائي الذي أحياه قبل أيام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا من الحفل يقول خلاله الهضبة للجمهور:”احنا في السنة اللي فاتت اللي جه فيها كورونا، عملت أغنية، وكنت المفروض أصورها مع ايرينا، بس هيا كانت هناك وأنا هنا، وحاجات كدا بس جالي كورونا”، وتفاعل جمهور الهضبة عمرو دياب بشكل كبير مع الفيديو، وتمنوا له الصحة والسلامة”.

وهو نفس الحفل الذي تعرض خلاله الهضبة لموقف محرج بعد سقوطه من على خشبة المسرح، أثناء غنائه “يا أنا يا لأ”، ولكنه تدارك الموقف سريعًا، معقبًا: “عادي.. عادي”.

وكان عمرو دياب قد طرح مؤخرا إعلان عطره الجديد، وشاركته الإعلان المذيعة إنجي كيوان، ومن إخراج طارق العريان.

 

 

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