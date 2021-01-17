فيديو.. في ذكرى وفاتها.. تعرف على سبب انفصال فاتن حمامة عن عمر الشريف

المستقلة/ منى شعلان/ تحل اليوم الذكرى السادسة لوفاة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، سيدة الشاشة العربية، والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة توفيت على إثرها عن عمر ناهز 84 عاما، تاركة مجموعة حافلة من الأعمال الفنية المميزة في تاريخ السينما المصرية.

وفى ذكرى وفاتها كشف المؤرخ الفني محمد شوقي، جوانب عديدة من حياة الفنانة الراحلة قائلاً:” إن الفنانة الراحلة فاتن حمامة تعد أيقونة من أيقونات الزمن الجميلة، إذ بدأت مشوارها الفني منذ أن كانت طفلة صغيرة في فيلم “يوم سعيد” من عام 1940 وحققت صدى واسعا أمام الجماهير والنقاد والفنانين، كما قدمت أدوارا صغيرة في بدايتها، لكنها سرعان ما قدمت بطولات أمام عمالقة الشاشة العربية، في وقت سطوع نجم فنانات عظيمات على غرار ليلى مراد ومديحة يسرى وراقية إبراهيم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، أن فاتن حمامة وصلت إلى درجة كبيرة من التفوق والتميز أمام هذه الأسماء، وتعاملت مع كبار مخرجي الشاشة العربية مثل حسن الإمام الذي يعتبر أول مخرج قدمها للشاشة وجعلها نجمة شباك من خلال أفلام الميلو دراما التي تأثر الناس بها مثل “ظلموني الناس”، و”الملاك الظالم”.

وتابع: “فاتن حمامة لم تكن تظهر المرأة المصرية على أنها مغلوب على أمرها أو المرأة المقهورة، لكنها نادت من قبل تقديم فيلمها “امبراطورية ميم” بقيمة المرأة وقضايا المرأة، وقدمت فيلم الأستاذة فاطمة عام 1952م، وبعدها قدمت أكثر من فيلم في هذا الإطار مثل “دعاء الكروان” و”الحرام” و”أريد حلا”، الذي تم تغيير قانون الأحوال الشخصية بسببه، وهي سلسلة أفلام ناقشت من خلالها أهم قضايا المصرية والعربية، وهو ما يعني أنها كانت من أكثر الفنانات اللاتي اهتممن بقضية المرأة بصفة عامة، عكس ما يشاع بأنها كانت تقدم الصورة السلبية للمرأة المصرية فقط”.

وعن السبب الحقيقي وراء انفصال فاتن حمامة عن عمر الشريف ، كشف محمد شوقي أن سبب انفصال لورانس العرب عن زوجته هو الطموح قائلًا : “طموح عمر الشريف الجارف هو سبب هذا الانفصال، هذا الطموح الذي بعده عن وطنه وبيته لكي يحقق حلمه، ويكون من أشهر نجوم العالم، وذلك حسبما قال الشريف في تصريحات سابقة له، وبالرغم من أن الإنفصال جاء بعد 20 سنة من زواجهما، إلا أن الحب والتقدير ظل قائما بينهما نهاية العمر”.

واختتم حديثه قائلا:”بالرغم من أنهما انفصلا في منتصف السبعينات، لكن ظل الحب والود والاحترام والتقدير، قائمًا بينهما لآخر يوم في عمرهما”.