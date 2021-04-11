فيديو.. فنانة مصرية تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

المستقلة/- منى شعلان/ روت الفنانة المصرية منى فاروق ، تفاصيل تعرضها للتحرش اللفظي و الإلكتروني، أمس السبت، أثناء تواجدها في مدينة دهب، من أحد الأشخاص المجهولين.

وظهرت فاروق فى مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ،وقالت: “تعرضت للتحرش الإلكتروني واحد صورني فيديو وأنا واقفة عند مطعم صاحبتي، ورحت أخد منها أكل، وواقفة ولابسة كاش مايوه ومايوه تحت ومافيش حاجة باينه من جسمي.

وأضافت:” راح مصورني البجح وهو قاعد بياكل، فقولتله أنت بتصورني ولقيته عمال يمسح، وعماله أقوله أنت ليه مصورني ده كله، ووقتها ماكنتش لابسة حاجة عريانة، ولقيته بيقولي هو أنت منى فاروق وكان بيبص على رجلي، ولما ماعرفتش أتصور معاه، راح قال مش دي الممثلة اللي عندها فضايح مع الممثل الفلاني العلاني”،

وتابعت: “اللي عايزة أقوله إني مش عايزة أعمل شو، وأنا من حقي أعيش في سلام ومن حقي أعيش حياتي ومش مستنية من بني آدم حاجة، وأنا مش داخلة فيلم آل هارون ولو عايزين تسألوا ليه اسألوا المنتج”.

وأشارت :“أنا مش هسكت بعد كدة وهطلع أفضح اللي هيقولي كلمة ماتعجبنيش على السوشيال ميديا، وأي حالة شخصية مريت بيها في حياتي، ماتخصش حد وأنا مش باكل من بيتكم، وأنا بجحة واللي مش عاجبه مايتابعنيش”.

ووجهت فاروق الشكر إلى الشرطة المصرية لتواصلهم معها وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ، قائلة:” شكرا أهل دهب وأهل سيناء وشكرا الشرطة المصرية الأمن والأمان في سيناء قوي جدا ربنا يحفظ مصر أرضاً وشعباً”.

وكانت منى فاروق عاشت الفترة الماضية، حالة اكتئاب شديدة بعد قضيتها الشهيرة مع الفنانة شيماء الحاج والمخرج خالد يوسف، وقد وصل بها الحال إلى محاولة الانتحار بسبب التنمر الذي تواجهه بعد خروجها من السجن.