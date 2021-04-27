فيديو.. فنانة تونسية مهددة بالقتل بسبب دورها في مسلسل مصري

المستقلة/- منى شعلان/ صرحت الفنانة التونسية يسرا المسعودي بأنها تلقّت تهديدات بالقتل من جمهور بلدها تونس بسبب الشخصية التي تجسدها في مسلسل المصري “القاهرة كابول”، حيث تؤدي شخصية امرأة تتحدث باللهجة الريفية التونسية و تمارس “جهاد النكاح”.

وقالت يسرا المسعودي لبرنامج “تفاعلكم” الذي تقدمه الإعلامية سارة الدندراوي بأنه لم يتم اختيارها لأنها تونسية، بل “الخليفة اللي أنا متجوزاة هو اللي متزوج من جنسيات متعددة لمجرد المتعة فقط”.

وأضافت المسعودي: “أنا اللي اقترحت على المخرج تقديم الدور باللهجة الريفية التونسية وهو وافق، وذلك إهداء مني للشعب التونسي اللي دايماً مستاء من استخدام اللهجة الريفية في الكوميديا”.

وأوضحت أنها تلقت تهديدات بالقتل من أرقام هواتف غريبة، ومن شخصيات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي:” حالياً كل حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي تحت مراقبة شرطة الإنترنت التونسية”.

وأكدت يسرا المسعودي أنها ستعود إلى بلادها رغم التهديدات وقالت: “إن شاء الله راجعة تونس قريباً أنا بقالي أكثر من عام ونصف بعيدة عنها… وأنا مستاءة جداً من ردود الفعل الغاضبة… وكان على بالي يفرحوا بالدور اللي قدمته في عمل مصري كبير مثل مسلسل القاهرة كابول”.

وقالت يسرا عن دورها بمسلسل “القاهرة كابول” إنها تجسد الزوجة الثالثة للإرهابي “رمزي”، والذي يجسد دوره طارق لطفي، وهي شخصية معقدة نفسياً تمر بالعديد من الصراعات بسبب الأجواء المحيطة بها، بالإضافة إلى غيرتها الشديدة وتهديده بالقتل إذا حاول الزواج من أخرى.

وأشارت أن العمل يقدم العديد من النماذج الواقعية التي حدثت بالفعل، ومنها قضية جهاد النكاح، وقد وقع في فخها العديد من الفتيات حول العالم، اللاتي خدعن باسم الدين، وهدفها إيصال رسالة دون الإساءة إلى أحد أو التقليل من شأن المرأة في أي بقعة حول العالم، وليس المرأة التونسية فقط.

ودافعت يسرا عن نفسها قائلة إنها تجسد الواقع الأليم الذي تتعرض له المرأة في مجتمعاتنا العربية بسبب الفهم الخاطئ للدين، وحول القضية المثارة، أن البرامج بالتلفزيون التونسي قد استضافت عدداً كبيراً من الفتيات التونسيات اللاتي وقعن في ذلك الفخ، لذلك تساءلت لماذا هذا الهجوم عليّ وتهديدي بالقتل.

يُذكر أنّ “القاهرة كابول” من كتابة عبدالرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع، شيرين، إيناس كامل، حسني شتا، محمد عز، سامح السيد، سميرة الأسير، محمود الشرقاوي، خالد كمال، كريم سرور، إسراء رخا، نورا عبدالرحمن، محمد ناصر، كارولين خليل، وآخرين.